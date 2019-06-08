شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 400 مدني باستهداف الحوثيين للمنازل والمستشفيات والمدارس في تعز والضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع المليشيا الانقلابية وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل في محافظتي تعز والضالع.

وقالت وزارة حقوق الانسان اليمنية في بيان "إن مضي مليشيا الحوثي قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي انعكاساً طبيعياً لصمت المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين وعجزه عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة في ظل استمرار المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بارتكاب الانتهاكات والجرائم الفظيعة.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن آلاف الأطفال بمحافظتي تعز والضالع يواجهون شبح الموت والخوف والرعب بكل لحظة نتيجة قذائف مليشيا الحوثي وهجماتهم العشوائية على الأحياء السكنية، التي تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد المدنيين.

وأحصت الوزارة مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص بينهم أطفال ونساء إثر الاستهداف المباشر للمنازل والمستشفيات والمدارس، في الهجمات الأخيرة لمليشيا الحوثي.