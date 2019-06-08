شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة حوثية لتفجير مسجد أثناء صلاة الجمعة شمال صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، عملية تفجير أحد مساجد المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.

وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة أمس.