شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لخلافة ماي: تعاطيت الكوكايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

اعترف أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه تعاطى الكوكايين قبل 20 عاما.

وأعرب وزير البيئة مايكل غوف، أحد المرشحين البارزين لخلافة ماي التي استقالت أمس (الجمعة)، عن ندمه على هذا التصرف.

وأبلغ غوف صحيفة «ديلي ميل»: «قبل نحو 20 عاما وقبل أن أتزوج تناولت المخدرات»، وتابع أن ذلك حدث «في مناسبات اجتماعية عدة».

وأضاف «كان أمرا ندمت على القيام به بشدة. المخدرات تدمر الحياة... كان خطأ».

Advertisements

وقال الوزير البالغ 51 عاما إنّه كان «صحفيا شابا» حين قرر تناول الكوكايين ولم يكن يتصور أن يصير سياسيا لاحقا.

وتابع «أنظر خلفي وأقول أتمنى لو لم أفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أن أخطاء الماضي تجردني من الأهلية لشغل المنصب».

وأضاف «الأمر بيد زملائي في البرلمان وعلى أعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان بوسعي أن أصبح قياديا».

وغادرت ماي (الجمعة) رئاسة الحزب المحافظ معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة التي فشلت في تحقيقها، أي تنفيذ «بريكست».

ويعتقد أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي.