شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مقتل 4 إرهابيين متورطين في مهاجمة نقطة أمنية بسيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (السبت)، مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضي، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن قوات الشرطة داهمت مكان اختباء تلك العناصر الإرهابية بأحد العقارات بمنطقة أبو عطية بالعريش وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مصرع 4 إرهابيين، كانت بحوزتهم 3 أسلحة آلية وحزام ناسف.