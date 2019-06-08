ميليشيات الحوثي تعترف بمسرحية الانسحاب من موانئ الصليف ورأس عيسى بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن - الضالع

اعترفت ميليشيات الحوثي بمسرحية انسحابها أحادي الجانب من موانئ الصليف ورأس عيسى بالحديدة، وفقا لخطة الانتشار في المدينة وتنفيذا لاتفاقية السويد الموقعة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

وأكدت ميليشيات الحوثي أنها لا تزال متواجدة في موانئ الصليف ورأس عيسى، والتي سبق وأن ادعت الشهر الماضي أنها انسحبت منها، بشهادة من المبعوث الأممي، ونقلت وكالة سبأ التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، بأن القائم بأعمال محافظ الحديدة المعين من الانقلابيين الحوثيين المدعو محمد عياش قحيم، تفقد المرابطين بمينائي رأس عيسى والصليف النفطيين، وشدد في لقائه بعناصر الميليشيات على رفع الجهوزية القتالية لهذه العناصر في تلك المواقع، هذا وتكون ميليشيات الحوثي قد كشفت عن كذبتها وفضحت معها موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الذي كان شاهد زور على ما أسماه بالانسحاب في الشهر الماضي من هذه الموانئ، حيث نفت حكومة الشرعية صحة تلك الأنباء وشككت في جدية الميليشيات الالتزام بما ورد في مشاورات السويد واتهمت المبعوث الأممي بالتواطؤ مع الميليشيات الانقلابية، وفضحت الميليشيات الحوثية بنشر هذه الصور والفيديوهات كذبتها حول الانسحاب، والتي وصفتها الحكومة اليمنية الشرعية حينها بأنها "مسرحية هزلية". وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ستتوجه إلى الرياض، في الاثنين والثلاثاء المقبلين، للبحث خصوصا في الوضع في اليمن، في زيارة تأتي بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفثس، وقالت الأمم المتحدة: إن ديكارلو ستلتقي خلال زيارتها إلى الرياض مسؤولين سعوديين ويمنيين لمناقشة قضايا السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوضع في اليمن.

ميدانيا نفذت قوات الجيش الوطني عملية نوعية، استهدفت مواقع للحوثيين في ميسرة جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وأكد المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن سرايا من القوات المرابطة نفذت هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين القريبة من المديد، مركز المديرية، وبني قرج والمجاوحة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من العودة إلى ثكناتها دون وقوع أي إصابات. وفي الضالع تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم نفذته ميليشيات الحوثي على مواقع قوات العمالقة في التلة الحمراء والخلل وحصن شداد بجبهة مريس، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ودمرت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية مقر قيادة الميليشيات الحوثية في منطقة عويش غرب مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، وفجرت مخازن الذخائر والأسلحة التي كانت بداخله. وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على مناطق وقرى الرباط، الشجفا، الشبهة، بمديرية الأزارق بالضالع، عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين.

Advertisements

مشاهدات يمنية

- مصرع 17 مسلحا من ميليشيات الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف العربي بالقرب من مديرية عبس بمحافظة حجة شمال اليمن.

- مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تشهد احتفالا عيديا لأطفال تهامة تحت شعار "ألف ابتسامة لأطفال تهامة"، وعبر المشاركون عن فرحتهم بهذا العيد الذي يأتي وقد حُررت مناطقهم من ميليشيات الحوثي الكهنوتية.

- مختطفون في سجون الحوثي يشكون من رفض الميليشيات السماح لأقاربهم بزيارتهم في العيد.