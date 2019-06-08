مسؤول فلسطيني: فعاليات شعبية ستعم الأراضي الفلسطينية رفضا لمؤتمر البحرين

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، عن "تحركات شعبية في 25 من الشهر الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "هناك اجتماعات تُجرى بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات، من أجل بلورة موقف من خلال فعاليات عملية، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج".
ولفت إلى أن "غداً سيكون هناك اجتماع للعديد من الفعاليات المشاركة في هذا التحرك، وسيكون هناك بلورة لما يمكن أن يضع برنامجاً عملياً، وذروة هذا البرنامج في 25 من هذا الشهر، من خلال فعاليات، ستعمّ الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي"، مؤكداً أن "الفعاليات عبارة عن مسيرات شعبية وجماهيرية، ولن تكون أيضاً مقتصرة على ذلك، وسيكون أشكال أخرى عديدة تعبر عن إجماع الشعب الفلسطيني في رفض السياسات الأمريكية في المنطقة".
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