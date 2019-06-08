الإدارة الأميركية تمنع سفاراتها من رفع علم قوس القزح

نقلت قناة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر دبلوماسية أن "​الإدارة الأميركية​ رفضت طلبات عدد من سفاراتها رفع علم ​قوس قزح​ على ساريات العلم فوق مبانيها خلال الاحتفالات بـ"شهر الفخر" للمثليين في حزيران"، موضحة أن "السفارات الأميركية في ​إسرائيل​، و​البرازيل​ و​ألمانيا​ و​ليتوانيا​ كانت بين ​البعثات الدبلوماسية​ التي قدمت طلبات بهذا الشأن وقوبلت بالرفض.

أشارت "إن بي سي" إلى أن "هذا الرفض لا يمنع السفارات من وضع الأعلام في أماكن أخرى، غير سارية العلم، سواء داخل البعثة أو على جدرانها الخارجية".

وذكرت القناة أنه "في عهد الرئيس السابق ​باراك أوباما​ كان يسمح للسفارات الأميركية برفع علم قوس قزح، لكن هذا العام، وحسب دبلوماسيين، أبلغت السفارات بضرورة الحصول على موافقة خاصة على طلباتها".

وكانت إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ قد أطلقت في وقت سابق حملة عالمية لوقف تجريم المثلية، يترأسها سفير ​الولايات المتحدة​ في ألمانيا ريتشارد غرينيل.

يذكر أنه تجرى فعاليات "شهر فخر المثليين" في حزيران من كل عام، وتشمل تنظيم مسيرات وندوات وحفلات موسيقية، بهدف تحقيق الاعتراف بإسهام المثليين في تاريخ البشرية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.