صالح: ألمانيا لها دور مهم في دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة

أكد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ أن "​ألمانيا​ لها دور مهم في دعم جهود تحقيق السلام، وتخفيف حدة التوتر في المنطقة"، مشدداً على "أهمية تعزيز علاقات البلدين تحقيقا للمصالح المشتركة، خصوصا في القطاعات الاقتصادية والصناعية".

وشدد على "أهمية دور ألمانيا في دعم جهود تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر في المنطقة حتى تنعم شعوبها بمستقبل افضل ومزدهر"، مشيداً بـ"جهود ​التحالف الدولي​ في دعم العراق بمختلف المجالات، ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال إعادة ​النازحين​ وتقديم المساعدة لهم".

وأعرب صالح عن "رغبة العراق في تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية إقليميا ودوليا، مؤكدا "موقف ​بغداد​ الثابت تجاه أزمات المنطقة"، مشيراً إلى "اننا سنستمر في توحيد الجهود الرامية إلى اعتماد لغة الحوار البنّاء، والابتعاد عن منطق التدخل بشؤون الدول".