الدفاع الأذربيجانية: بدأنا مناورات "الأخوة الراسخة" مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن "مناورات عسكرية مشتركة بين قوات مسلحة تركية وأذرية بدأت في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، تحمل اسم "الأخوّة الراسخة 2019".
وأشارت الوزارة في بيان إلى "مشاركة 5 آلاف جندي ونحو 200 دبابة ومدرعة من الجانبين في المناورات، كما يشارك في المناورات نحو 180 صاروخًا ومدفعًا و21 طائرة ومروحية وغيرها من الأسلحة".
وأوضحت الوزارة أن "الهدف من المناورات هو تطوير التنسيق بين الجيشين والقدرة على تنفيذ عمليات مشتركة، من خلال تبادل القوات المسلحة الخبرات"، مضيفة أن "التدريبات تتضمن سيناريوهات عديدة منها استهداف أهداف رمزية للأعداء"، كاشفة أن "المناورات مستمرة لغاية 11 حزيران الجاري".
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