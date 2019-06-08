مسؤول ايراني: يمكننا خفض اعتماد البلاد على العائدات النفطية الى الحد الأدنى

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ال​ايران​ي محمد رضا بور ابراهيمي انه "يمكن خفض اعتماد البلاد على العائدات ​النفط​ية الى الحد الادنى من خلال اتخاذ بعض الاجراءات، بما فيها التنفيذ التامل لمشروع ​الضرائب​ الشامل"، مشيراً إلى "تعديل قانون الضرائب على ​القيمة المضافة​، ومشروع الصناديق الآلية للمبيعات، وايجاد اساسين ضريبيين جديدين، والتنفيذ التام لمشروع الضرائب الشامل، وقال: بهذه الاجراءات يمكنننا ان نخفض اعتماد البلاد على العائدات النفطية الى الحد الأدنى".

ودعا بورابراهيمي الى "ضرورة وضع قانون الضرائب على مجموع عائد الأسرة"، موضحاً ان "اكثر من 100 دولة في ​العالم​ تنفذ الضرائب على مجموع عائد الأسرة، وبما ان ايران تشهد تذبذبا في سوق المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة واسعار السكن، لذلك فمن الضروري للغاية ايجاد هذا الاساس الضريبي".

ولفت الى "فرض حظر صادرات النفط على ايران من قبل ​اميركا​"، مشيراً إلى أن "النفط يمثل كعب اخيل بالنسبة لاقتصادنا، وقد استهدفته اميركا بالذات، ولكن من خلال تنمية الاساسات الضريبية والتنفيذ المناسب لمشروع الضرائب الشامل، يمكننا خفض اعتماد البلاد على العائدات النفطية الى الحد الأدنى".