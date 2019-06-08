الحكومة الفلبينية: خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أجانب متنكرون في زي حماة

هاجم المتحدث باسم الرئيس الفلبيني سلفادور بانيلو، خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قائلًا إن “متاجرة المقررين الخاصين الأحد عشر في الأمم المتحدة بحقائق متحيزة وزائفة تمامًا أدخلت عليها افتراضات خبيثة ضد السلطات الدستورية تنضح بتدخلات لا تغتفر في شؤوننا السيادية”.
وأكّد أن خبراء الأمم المتحدة قدموا “مزاعم تتسم بالعمومية تم تجميعها من معلومات زائفة”، واصفًا إياهم بأنهم “قائمون بالدعاية أجانب متنكرون في زي حماة لحقوق الإنسان”.
يذكر أن الخبراء دعوا، أمس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ستعقد الدول الأعضاء فيه وعددها 47 دولة ابتداء من يوم 24 حزيران دورة تستمر ثلاثة أسابيع، إلى فتح تحقيق مستقل حول ما وصفوه بتدهور حاد في حقوق الإنسان في الفلبين.
وأكّد الخبراء الأحد عشر أنهم “وثقوا عددًا صاعقًا من الوفيات غير القانونية وأعمال قتل نفذتها الشرطة في نطاق ما يسمى الحرب على المخدرات وكذلك أعمال قتل للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وتصر حكومة دوتيرتي على أن جميع تجار المخدرات المشتبه بهم الذين زاد عددهم على خمسة آلاف والذين قتلتهم الشرطة قاوموا السلطات.
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