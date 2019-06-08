"الغارديان": ترامب يراجع موقفه من حفتر بعد دعمه له قبل شهرين

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر في واشنطن وشمال إفريقيا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يراجع موقفه من قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، بعد دعمه له قبل شهرين"، مشيرةً إلى أن "ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون رحبا في البداية بفكرة استيلاء قوات حفتر على العاصمة طرابلس، معقل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تؤيدها واشنطن رسميا أيضا".
ولفتت إلى أت "حفتر قد تبجح لكبار المسؤولين الأمميين بأن بولتون أعطاه الضوء الأخضر للهجوم، بشرط تنفيذ العملية بسرعة" ورجحت "ألا تستخدم واشنطن القوة العسكرية في سياق الأزمة الليبية بسبب معارضة ترامب، الذي يسعى لتقليص مدى انخراط بلاده في النزاعات العسكرية بالخارج".
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