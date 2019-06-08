"الغارديان": ترامب يراجع موقفه من حفتر بعد دعمه له قبل شهرين

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر في ​واشنطن​ و​شمال إفريقيا​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يراجع موقفه من قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​، بعد دعمه له قبل شهرين"، مشيرةً إلى أن "ترامب ومستشاره لشؤون ​الأمن​ القومي ​جون بولتون​ رحبا في البداية بفكرة استيلاء قوات حفتر على العاصمة ​طرابلس​، معقل ​حكومة​ الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تؤيدها واشنطن رسميا أيضا".

ولفتت إلى أت "حفتر قد تبجح لكبار المسؤولين الأمميين بأن بولتون أعطاه ​الضوء​ الأخضر للهجوم، بشرط تنفيذ العملية بسرعة" ورجحت "ألا تستخدم واشنطن القوة العسكرية في سياق الأزمة الليبية بسبب معارضة ترامب، الذي يسعى لتقليص مدى انخراط بلاده في النزاعات العسكرية بالخارج".