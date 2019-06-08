السيسي يوافق على قرض تتجاوز قيمته 230 مليون دولار لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

نشرت ​الجريدة الرسمية​ المصرية قرار الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ​الكويت​، بقيمة تتجاوز 230 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي (أكثر من 230 مليون دولار أميركي).

يذكر أن القرار الرئاسي حمل رقم 507 لسنة 2018، بعد إقرار ​مجلس النواب​ له في 24 شباط الماضي، كما صادق وزير الخارجية على قرار قرض الاتفاقية بتاريخ 30 نيسان الماضي بالقرار رقم 20 لسنة 2019.

وكان السيسي قد وافق في نيسان الماضي على اتفاقية قرض بين ​الحكومة المصرية​ والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل ​الكهرباء​ بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، ووقعت في واشنطن بتاريخ 22 نيسان 2018.