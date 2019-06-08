حملة توعوية للتيار الوطني الحر على قانون العمل في الجديدة

أقام قطاع ​الشباب​ في "​التيار الوطني الحر​"، تجمعا أمام مركزية التيار - سنتر ​ميرنا شالوحي​، بهدف التوعية على "وجوب تطبيق ​قانون العمل​ اللبناني، حماية لليد العاملة اللبنانية من المضاربة ورفضا لهجرة الشباب"، وعلى "ضرورة عودة ​النازحين السوريين​". وتوجه نحو 500 شاب وشابة نحو شوارع ​الجديدة​، حاملين رسالة تشدد على "ضرورة تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية"، ووزعوا مناشير تضمنت مواد قانون العمل اللبناني. فيما نشر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من المتظاهرين امام احد المطاعم اللبنانية الشهيرة، حيث طالبوا القيميين على المطعم بضرورة توظيف لبنانيين فقط من اجل حماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة. وارفق باسيل الفيديو بعبارة: "بتحب لبنان... وظف لبناني".

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