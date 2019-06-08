4 جرحى في حادث سير في التليل العكارية

أفادت معلومات صحافية بإصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض، نتيجة فقدان السائق السيطرة على سيارته، مما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة واستقرارها بأرض زراعية.
ونقل مسعفو الصليب الأحمر إ.ص. و س.ص. الى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا للعلاج، أما الجريحان أ.ص. و ش.ص.، فنقلهما مسعفو الصليب الأحمر الى مستشفى رحال في بلدة الشيخ محمد، وحالة الأربعة وصفت بالمستقرة.
ووقع حادث آخر بين مركبتين على طريق عام حلبا باتجاه القبيات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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