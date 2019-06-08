الكتيبة الهندية قدمت شاحنة مع رافعة لبلدية كفرحمام

قدمت ​الكتيبة الهندية​ التابعة لقوات "اليونفيل" شاحنة مع رافعة لبلدية كفرحمام حيث أكد نائب قائد الكتيبة الهندية المقدم أميت كومار "اهمية التعاون مع السلطات المحلية لما فيه خير للسكان المحليين"، آملا "ان يكون هذا المشروع فيه الكثير من ​الفائدة​"، مشدداً على "العلاقة الدائمة و​الطيبة​ مع الأهالي في منطقة ​العرقوب​ ومناطق عمل "​اليونيفيل​" والتنسيق الدائم مع ​الجيش اللبناني​ في اطار ​القرار 1701​".

من جهته، لفت رئيس بلدية كفرحمام هيسم سويد الى "ان نكون في منطقة مصابة باهمال انمائي مزمن ربما كان مبررا أيام الإحتلال ولكنه بات مستغربا بعد التحرير ويستوجب اعادة النظر بإعادة الإنماء المتوازن لنجاري باقي المناطق لأنه من حقنا ان نطالب باكثر من غيرنا في حصة الإنماء نظرا للحرمان الناتج عن الإحتلال وفي ظل الإمكانيات الشبه معدومة للبلديات والمنهكة بفعل الحاجات الكثيرة والقدرات المحدودة".