أعلن المرشح لنقيب الأطباء البروفسور جورج أفتيموس، في بيان ، "لائحة وفاق، سلام وإنجاز" لخوض معركة نقابة الأطباء بوجه لائحة تحالف الاحزاب غدا في بيت الطبيب.
وأشار إلى أن اللائحة تضم إليه، الدكاترة ماريان مجدلاني وعماد غصين وجان أبي يونس وبدر زيدان وحسن بسام أنيس أبي عكر.
كانت هذه تفاصيل خبر أفتيموس يعلن لائحته لانتخابات نقابة الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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