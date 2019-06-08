أفتيموس يعلن لائحته لانتخابات نقابة الأطباء

أعلن المرشح لنقيب الأطباء البروفسور ​جورج أفتيموس​، في بيان ، "لائحة وفاق، سلام وإنجاز" لخوض معركة ​نقابة الأطباء​ بوجه لائحة تحالف الاحزاب غدا في بيت الطبيب.

وأشار إلى أن اللائحة تضم إليه، الدكاترة ماريان مجدلاني وعماد غصين وجان أبي يونس وبدر زيدان وحسن بسام أنيس أبي عكر.