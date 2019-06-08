درجة الحرارة تلامس الـ65.8 درجة مئوية في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر درجة الحرارة العالية في الكويت والتي وثلت إلى 65.8 درجة مئوية حيث أُخذت الصورة من على مدرج مطار الكويت الواقع في صحراء الدولة.
يذكر أن درجة الحرارة هذه هي الاعلى في المنطقة في هذه الفترة.
وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق أن دولة الكويت سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، موضحاً أنه "بلغت درجة الحرارة في الكويت 50.2 درجة مئوية في الظل في منطقة مطربة".
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