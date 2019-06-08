جنبلاط: من هو الحاكم بالبلد وما هو موقف الحريري مما يجري مع النازحين؟

أشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "سمعنا اخبار ​دير الأحمر​ حول طرد السوريين ونسمع مجدداً أخبار ​عرسال​ وهدم الخيم والبيوت"، موضحاً أنه "من قبل اتحفنا وزير بارز بالنظريات العنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريين".

وسأل جنبلاط: "من هو الحاكم في هذا البلد وما هو موقف رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ أم أن كل ما يجري داخل في التسوية المشؤومة؟ هل سنرحل هؤلاء الى التصفية في ​سوريا​؟".