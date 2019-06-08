أشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "سمعنا اخبار دير الأحمر حول طرد السوريين ونسمع مجدداً أخبار عرسال وهدم الخيم والبيوت"، موضحاً أنه "من قبل اتحفنا وزير بارز بالنظريات العنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريين".
وسأل جنبلاط: "من هو الحاكم في هذا البلد وما هو موقف رئيس الوزراء سعد الحريري أم أن كل ما يجري داخل في التسوية المشؤومة؟ هل سنرحل هؤلاء الى التصفية في سوريا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: من هو الحاكم بالبلد وما هو موقف الحريري مما يجري مع النازحين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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