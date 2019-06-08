القضاء في نيجيريا يقرر إعادة فتح تلفزيون واذاعة قريبين من المعارضة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ابوجا: أعيد فتح اذاعة خاصة وشبكة تلفزيون تملكهما إحدى شخصيات المعارضة، في نيجيريا السبت بناء على أمر قضائي، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وقد أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا مساء الجمعة أمرا موقتا يقضي بإعادة فتحهما، في انتظار عقد الجلسة والتسوية النهائية للنزاع، بعدما تقدمت الوسيلتان الاعلاميتان بطلب استئناف.

وكانت هيئة الإذاعة الوطنية علقت امس تراخيص التلفزيون الإفريقي المستقل ورايباور اف.ام "لانهما انتهكا قواعد البث".

وبررت هيئة الاذاعة الوطنية قرارها بالقول إن "هاتين الوسيلتين تستخدمان خطب دعاية خطيرة، تميل إلى تقسيم البلاد، وتعارض الحكومة"، مشيرة الى أنها تضطلع فقط "بدورها التنظيمي في صناعة الإعلام في نيجيريا".

ويملك الوسيلتين الإعلاميتين قطب الأعمال رايموند دوكبيسي، وهو أيضا عضو اساسي في حزب الشعب الديمقراطي (معارض).

Advertisements

وعقد دوكبيسي مؤتمرا صحافيا الخميس لتسليط الضوء على الضغط على وسائل الإعلام، والتي يقول إنها تأتي مباشرة من الرئاسة. واعرب دوكبيسي عن اسفه بالقول "ندخل في طريق نعرفه جيدا"، مشيرا الى الديكتاتوريات العسكرية التي شهدتها الحياة السياسية في نيجيريا حتى 1999.

وقد اسس "راي باور اف ام" أول إذاعة خاصة في البلاد في 1994، و"ايه آي تي" في 1998.

وكان محمد بخاري، الجنرال السابق الذي حكم البلاد للمرة الأولى 1983 في ظل الأنظمة العسكرية، انتُخب في 2015 وأعيد انتخابه في شباط/فبراير الماضي، في اقتراع رفضته المعارضة.

وتوليى مهام ولايته الثانية الأسبوع الماضي.

وأرجأت محكمة أبوجا الإجراءات القضائية حتى 13 حزيران/يونيو لاتاحة المجال امام أن بي سي لتبرير قرارها تعليق تراخيص التشغيل.