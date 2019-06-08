ترامب يهاجم "ناسا" ويذهل الجميع: القمر جزء من المريخ

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Twitter تغريدة ترامب حول القمر والمريخ
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهتمين بالفضاء بالذهول الجمعة عندما أعلن أن القمر جزء من المريخ، مطالبا وكالة الفضاء "ناسا" بالتركيز على المريخ.
ففي تغريدة جاءت تعقيبا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء طلب دونالد ترامب من ناسا أن تركز على المريخ "الذي يشكل القمر جزءا منه" عوضا عن الذهاب إلى القمر، وقال "فيما يتعلق بكل الأموال التي ننفقها، ينبغي على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر.. لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما".
وأضاف ترامب "عليهم أن يركزوا على شيء أكبر بكثير لنقوم به، بما في ذلك المريخ الذي يشكل القمر جزءا منه، وعلى الدفاع والعلوم"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وأصاب إعلان ترامب كثيرين ممن يهتمون بالفضاء والفلك، بالنظر إلى أنه لم يعرف أبدا أن القمر جزء من المريخ، كما أن المريخ يبعد عن القمر حوالي 140 مليون كيلومتر.
ورفضت ناسا الرد على سؤال من الغارديان بشأن ما إذا كان القمر جزءا من المريخ.
الغريب في الأمر أن انتقاد ترامب لوكالة الفضاء الأميركية والرحلات إلى القمر جاء بعد 3 أسابيع فقط على حماسته لفكرة الرحلات إلى القمر.
ففي 13 مايو الماضي قال ترامب في تغريدة "سنعود إلى القمر" بينما أعلن المدير في ناسا جيم بريدنستاين، الذي عينه ترامب، عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.
وفي أكتوبر الماضي أيضا قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "ترغب إدارتنا في رؤية الأميركيين يعودون إلى القمر في المستقبل القريب".
ويبدو أن تغريدة ترامب جاءت تعقيبا على خطط ناسا الأكبر بتنظيم رحلات إلى المريخ انطلاقا من القمر، حيث تخطط الوكالة لبناء موقع فضائي في مدار قمري يمكن أن ينقل رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024 في إطار مبادرة أوسع لاستخدام القمر قاعدة لانطلاق بعثات في نهاية المطاف إلى المريخ.
لكن على الأرجح فإن تغريدته الأخيرة قد يكون سببها قناة الأعمال التابعة لشبكة فوكس، فقبل ساعة على تغريدة ترامب الغريبة بشأن كون القمر جزءا من المريخ، عبر الضيف في برنامج على قناة فوكس نيل كافوتو، عن شكوكه بشأن الرحلات إلى القمر.
وقال كافوتو إن "ناسا تعيد التركيز على القمر.. باعتباره الخطوة التالية المطلوبة.. ولكن أليس هذا أمرا قمنا به قبل بضعة عقود خلت".
ترامب في اليابان.. لعب غولف ولقاء الامبراطور
Euronews (Ar)
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6000 جندي مكسيكي لوقف قوافل المهاجرين إلى الولايات المتحدة
قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد الخميس إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال إيبرارد للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن "أوضحنا أن هناك 6000 فرد سيتم إرسالهم إلى هناك". وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر يوم الجمعة. وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد.. الشرطة المكسيكية تمنع عشرات المهاجرين من الوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة المهاجرون يفرون من مركز لجوء في المكسيك بسبب اندلاع حريق شاهد: مأساة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية-المكسيكية ومنذ أيام أقدم يوم الأربعاء، حوالي 200 رجل من الشرطة العسكرية، وعملاء دائرة الهجرة والشرطة الفيدرالية في المكسيك على سد الطرق أمام حوالي 1000 مهاجر من دول أمريكا الجنوبية، الذين كانوا يسيرون في أحد الشوارع الرئيسية محاولين اجتياز الحدود باتجاه الولايات المتحدة. عملية إيقاف تقدم قافلة المهاجرين هذه تظهر مدى جدية السلطات في المكسيك للحد من استخدامها كمحطة عبور إلى الجانب الآخر من الحدود. وتم اعتقال بعض الأشخاص الذين حالوا المقاومة واختراق الطوق الأمني، كما تم نقل البقية بالحافلات، ونُقل شاب إلى المستشفى لإصابته بوعكة صحية. وبحسب تصريحات ضباط في دائرة الهجرة، فسيتم نقل حوالي 600 – 800 مهاجرا إلى مركز الحجز في تاباشولا.
Euronews (Ar)
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من السودان إلى أوروبا.. مسيرات وأصوات تندد بالقمع وتنادي بالحرية لشعب السودان
أصداء احتجاجات الخرطوم تدق مسامع السودانيين المقيمين في الخارج. خرج العشرات من أفراد الجالية السودانية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية إلى الشوارع للتظاهر والتنديد بما يحدث من أعمال عنف في السودان على خلفية القمع الذي تمارسه قوات الجيش ضدّ المتظاهرين السلميين، المطالبين بالتحول الديمقراطي وإنشاء دولة مدنية. وأكد المتظاهرون أن تحركهم يدخل في إطار مساندة إخوانهم في الداخل، والذين يتعرضون للتعذيب ولإطلاق النار العشوائي والقتل الممنهج بعد أن أشارت التقارير إلى مقتل نحو 108 أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية حيث لم تتردد قوات الجيش في إطلاق النار على المتظاهرين خلال محاولتها لفض اعتصام بالقرب من مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم. ويرغب المجلس العسكري في السودان في احتواء التظاهرات الشعبية ووضع حدّ لها، لذلك حاول انتهاج سياسة تردع المتظاهرين الذين يتهمون السلطات بارتكاب المزيد من أعمال العنف وخاصة بعد تردد أنباء عن مشاركة أفراد مدججين بالسلاح من قوات الدعم السريع المرهوبة، التي يُطلق عليها بقوات الجنجويد، في اعتقال المتظاهرين وإطلاق النار عليهم. ولم تسفر المحادثات بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم عن نتائج إيجابية بسبب اختلاف الرؤى حول الخطة التي تقضي بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية، والتي تطالب بها المعارضة . وقد رفض قادة الحركة الاحتجاجية في السودان عرض المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض، مؤكدين أن أنه لا يمكن الثقة بالمجلس بعد أعمال القمع التي طالت المحتجين. للمزيد: السودان إلى أين؟ وما هو مصير البشير؟ أيقونة الثورة السودانية لـ"يورونيوز": سنوات حكم البشير هي أظلم عقود مرّت على شعبنا وبالموازاة مع ما يحدث في السودان من أعمال عنف، علق الاتحاد الافريقي عضوية الخرطوم إلى غاية تولي سلطة مدنية انتقالية إدارة البلاد. واعتبر بيان صادر عن قسم الأمن والسلام في الاتحاد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة. ولتبرير سياسة العنف التي يمارسها، أكد المجلس العسكري في السودان أنه لن يسمح بالفوضى وسيعمل ما بوسعه لفرض هيبة الدولة بالقانون. للتذكير يخضع السودان لسيطرة المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل-نيسان الماضي. على صعيد آخر قالت متحدثة يوم الخميس إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة هذا الأسبوع.
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Euronews (Ar)
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شاهد.. عمرها 108 عاما وتعزف البيانو بمهارة
السن لا يقف حائلا بين عازفة بيانو تجاوز عمرها المئة عام وشغفها، فعلى الرغم من بلوغها 108 أعوام من العمر فإن ذلك لا يمنع فاندا زاريتسكا التي تعيش في بولندا من العزف على البيانو بمهارة. تفتح فاندا آلة البيانو الخاصة بها وتشرع في عزف لحن. وحدها التجاعيد على يديها هي التي تشي بعمرها الحقيقي بينما تتحرك أصابعها برشاقة ومهارة على آلتها المفضلة. ورثت فاندا البيانو عن والدتها الذي كان هدية بمناسبة زفافها وهو أغلى ما تملكه بشقتها الصغيرة في كراكو جنوب البلاد. وبينما تنساب أصابعها على مفاتيح البيانو وتحرك دواساته بقدمها تعيد الموسيقى الكثير من الذكريات إلى ذهنها. اقرأ أيضا على يورونيوز: عمرها سنتان بعد المائة وشغوفة بممارسة الرياضة عجوز روسي يعود إلى مقاعد الدراسة في عمر التسعين متقاعد روسي قيدته السلطات في سجل الوفيات ولم يعد للحياة إلا بعد 3 قضايا في المحاكم! فاندا وهي واحدة من أكبر سكان بولندا سنا وأكثرهم موهبة راقصة سابقة وقعت في حب موسيقي خلال نشأتها في لفيف التي تقع الآن في غرب أوكرانيا. في عام 1931 تخرجت في معهد الكونسرفتوار في لفيف لكن حين اندلعت الحرب العالمية الثانية اضطرت للتوقف عن العزف. ونقل البيانو إلى كراكو في عام 1944 أي بعد خمس سنوات من فرار عائلتها من لفيف التي كانت في ذلك الحين مدينة بولندية يحتلها الجيش السوفيتي. مرت فاندا بالكثير من الصعاب في حياتها ومن بين ذلك كسر يديها حين كانت في الثمانين من عمرها وحينئذ أبلغها الأطباء بأنها لن تستطيع عزف البيانو مجددا أبدا لكنها ما زالت تعزف يوميا. والآن وبعد أن تجاوز عمرها قرنا من الزمان تعيش فاندا بصحة جيدة وهي ترجع ذلك إلى تفانيها في حب الموسيقى وإيمانها.
Euronews (Ar)
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ترامب في اليابان.. لعب غولف ولقاء الامبراطور (فيديو)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.