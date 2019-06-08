وزارة النفط السودانية تكشف حجم مخزونها من الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

أعلن فيصل عبود، مدير إدارة الإمداد والتوزيع بوزارة النفط والغاز السودانية، عدم وجود أزمة وقود في البلاد وأن العمل يتواصل بالمحطات الداخلية والميناء الجنوبي ببورتسودان دون انقطاع.

وكشف في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن موقف الإمداد من كافة مشتقات الوقود "مطمئن والكميات الموجودة كافية لتسيير معينات الحياة واحتياجات المواطنين والموسم الزراعي".

وأعلن عبود، عن توفر الجازولين بجانب وصول اسطول يحمل 40 الف طن قبل يومين، وتكفى هذه الكمية حاجة البلاد لمدة اسبوع بواقع استهلاك يومي يبلغ 9 آلاف و400 طن فيما تتواصل الجهود لتغطية احتياجات الموسم الزراعي من الجازولين، على حدّ قوله.

وقال إن هناك ثلاث بواخر محملة بالجازولين في طريقهم إلى السودان لتصل أيام 10-13-17 يونيو الجاري.

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أما البنزين، فأكد عبود أن الكمية المتوفرة تغطي حاجة البلاد لمدة شهر والعمل متواصل حيث يعمل الميناء الجنوبي ليلا ونهارا لتوفير ونقل احتياجات البلاد من المواد البترولية.

وحول مدى توفر غاز الطبخ أوضح أنه متوفر وفائض بصورة كبيرة، مؤكدًا أن مواعين التخزين كلها ممتلئة بطاقتها الكلية البالغة عشرة آلاف و500 طن والجهود تمضي لتخزين فائض الكميات بإيجاد مواعين إضافية.

وأكد عبود في تصريحاته لـ"سونا"، إن تغذية المحطات بالوقود لم تنقطع طوال عطلة العيد واليوم تمت تغذيتها بولايات السودان المختلفة مع دخول أعداد مقدرة من ناقلات الوقود من الجيلي للخرطوم لتغذية المحطات البالغة 301 محطة بالولاية.

ويمر السودان بفترة اقتصادية حرجة تسببت في اندلاع احتجاجات واسعة، تحولت إلى انتفاضة سقط على إثرها الرئيس عمر البشير بعد 30 عامًا في الحكم، ومنذ ذلك الوقت، تولّى المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات وتسليم السلطة.