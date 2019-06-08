التحريات تكشف سبب قتل أم لطفليها وتقطيع شرايينها بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

كشفت التحريات والمعلومات الأمنية، عن اكتئاب حاد وراء قتل ربة منزل لطفليها وهما على فراشهما، وإقدامها على الانتحار، داخل مسكنها بمدينة الكوثر في السويس.

وقال مصدر أمني إن المعلومات ومناقشة أسرة المتهمة" هـ . م" 40 سنة، أفادت أنها كانت تعاني من اكتئاب حاد، وغادرت خلال الفترة الماضية إلى محافظة الاسماعيلية للإقامة مع أسرتها، وتتلقى "علاج نفسي" بأحد المراكز الطبية هناك.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن المتهمة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر عادت إلى منزلها في السويس، أمس الجمعة، بمدينة الكوثر السكنية.

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وكشف المصدر أن معاينة الشقة و"الرسوب الدموي" مكان وفاة الطفلين، أفاد بحدوث الجريمة صباح اليوم السبت.

وأشار المصدر إلى أنه تبين استخدام الأم سكين المطبخ في الجريمة، وانهالت بها على طفليها 3 سنوات، وأخرى 6 أشهر عندما كانا نائمين في فراشهما.

وأضاف المصدر أنه عقب ذلك استعانت الأم بنفس السكين، لقطع شرايين يدها اليسرى، بهدف الانتحار، وعندما طرقت إحدى جيرانها الباب للاطمئنان عليها اكتشفت الواقعة، فأبلغت الشرطة وجرى نقل السيدة إلى المستشفى.