وزير الخزانة الأمريكي: الباب مفتوح لمزيد من المفاوضات التجارية مع الصين

أبدى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم السبت، انفتاح واشنطن على إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول نزاعهما التجاري الجاري، مؤكدا أن أي اتفاق لن يُبرم قبل لقاء رئيسي البلدين بنهاية هذا الشهر.

وحذر منوتشين، على هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان، من أن بلاده ستواصل الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفقا

لما نقلته صحيفة (جابان توداي) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني.وقال "نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي، إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التي نواصل التفاوض عليها، فسيكون هذا رائعا وإذا لم يرغبوا في ذلك، كما قال الرئيس، فسنواصل فرض الرسوم".وتوقع وزير الخزانة الأمريكي تحقيق تقدم رئيسي في اللقاء بين الرئيسين الأمريكيوالصيني خلال قمة قادة مجموعة العشرين، موضحا أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزي الصيني يي قانغ على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا غربي اليابان.وأضاف الوزير الأمريكي أننا "قمنا بعمل شاق على ما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا للبلدين، وهذا شيء قد يكون مهما جدا من الناحية الاقتصادية لنا وللصين ولبقية العالم".ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو الجاري.