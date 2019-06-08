حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الجوف بالسعودية

سيطرت فرق الدفاع المدني السعودي في محافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف السعودية، على حريق التهم عددا كبيرا من أشجار النخيل بحي السبيلة.
وأوضح المتحدث باسم مدني منطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي أن فرق الإنقاذ بمحافظة دومة الجندل تلقت بلاغاصباح اليوم، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع بالمحافظة، لافتا إلى أنه "تمّت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات".
وأشار إلى أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادثة وجود
وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف "لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين"، متمنيا السلامة للجميع.
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