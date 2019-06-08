موسكو: نأمل رفض محكمة العدل الدولية للاتهامات الكاذبة في قضية أوكرانيا ضدنا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في رفض محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة "الاتهامات الكاذبة" من قبل كييف في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا تتعلق بالاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على التمييز العنصري.
وقالت الخارجية الروسية - في بيان اليوم السبت "إن الاستئناف
يذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تعقد جلسات استماع حول الدعوى المقدمة من قبل أوكرانيا بحق روسيا بشأن مخالفة الاتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على التمييز العنصري.
وكان الجانب الروسي قد قدم، في وقت سابق، اعتراضاته على نظر هذه الدعوى، واعتبرت موسكو أن الدعوى المقدمة من قبل أوكرانيا بحق روسيا ينبغي رفضها لأنها لا تستوفي شروط اختصاص محكمة العدل الدولية.
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