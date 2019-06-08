الرئيس العراقي يستعرض مع وزير الخارجية الألماني موقف بغداد تجاه أزمات المنطقة

استعرض الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس موقف العراق الثابت تجاه أزمات المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له".

وأكد صالح - وفق البيان - أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة لتوطيد التعاون الثنائي

تحقيقاً للمصالح المشتركة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والصناعية، مشيداً بجهود التحالف الدولي في دعم العراق بمختلف المجالات ومساندة ألمانيا للشعب العراقي، خاصة في مجال إعادة النازحين وتقديم المساعدة لهم.وشدد صالح على رغبة العراق الجادة بضرورة تنسيق المواقف مع الدول الأوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية،موضحا أن "تأسيس النظام الإقليمي المستقر، وتعزيز التكامل الدولي الإيجابي، والاعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لإبعاد البلاد والمنطقة عن شبح الصراعات"، لافتا إلى أن "العراق جزء أساسي من عمقه العربي والإسلامي، ولا يمكن التخلي عن مسؤوليات هذا الدور وفق مبدأ المصالح المتبادلة والمتشاركة في تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة".من جهته، جدد ماس التزام الحكومة الألمانية بدعم العراق في المجالات كافة، وحرصها على المضي بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، مشيداً بدور العراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار.