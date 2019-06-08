الطاقة الاغترابية اللبنانية في جدة

شارك قنصل عام لبنان علي قرانوح مع وفد من لبنانيي جدة بمؤتمر الطاقة الاغترابية السنوي بحضور رئيس الجمهورية، وباختيار المدير التنفيذي لشركة

السنوي بحضور رئيس الجمهورية، وباختيار المدير التنفيذي لشركةإعمار في المملكة للمشاركة مع وزير الاقتصاد والخبراء الماليين بعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اللبنانية لإعادة إعمار وتحديث المشرق.

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