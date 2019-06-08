الطاقة الاغترابية اللبنانية في جدة

شارك قنصل عام لبنان علي قرانوح مع وفد من لبنانيي جدة بمؤتمر الطاقة الاغترابيةالسنوي بحضور رئيس الجمهورية، وباختيار المدير التنفيذي لشركة
إعمار في المملكة للمشاركة مع وزير الاقتصاد والخبراء الماليين بعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اللبنانية لإعادة إعمار وتحديث المشرق.
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