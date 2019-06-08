مقتل 2 وإصابة 3 أشخاص في انفجار عبوتين بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار عبوتين في محافظة كركوك.
وقالت الخلية في بيان أوردته قناة
السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف البيان أن عبوة أخرى انفجرت في القرية العصرية بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ضابط بالشرطة الاتحادية.
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