مقتل 2 وإصابة 3 أشخاص في انفجار عبوتين بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار عبوتين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة

" السومرية نيوز" العراقية، "إن عملا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدف قوات الشرطة الاتحادية في قريةالسعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.وأضاف البيان أن عبوة أخرى انفجرت في القرية العصرية بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ضابط بالشرطة الاتحادية.