مصدر عراقي: السفارة الأمريكية قلقة من إحالة قائد عمليات نينوى للتقاعد

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن قلق السفارة الأمريكية في بغداد من إحالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري إلى التقاعد.
ونسبت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية للمصدر قوله إن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين قادة
كانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن إحالة اللواء "نجم عبد الله الجبوري" إلى التقاعد خلال الشهر الحالي وتعيين اللواء الركن "نومان عبد الزوبعي" بدلا عنه.
وكان الجبوري قد غادر العراق عام 2009 ليعمل في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن حتى 2014، ثم عاد إلى العراق عام 2015 وعين قائدا لعمليات نينوى.
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