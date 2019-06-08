الثلاثاء المقبل.. تونس تستضيف الدورة الـ 8 للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الرقمية

تستضيف تونس الدورة الثامنة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الرقمية وحمايتها من أجل إرساء شبكة إنترنت مفتوحة ومجانية للجميع وتعزيز الحقوق والحريات المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.
ويهتم المنتدى أو "تظاهرة الرايتس كون"، كما يسميه القائمون عليه، بضمان التطوير التدريجي لحقوق الإنسان الرقمية الدولية والتنفيذ الفعال لها، إلى
واختار القائمون على المنتدى تنظيم هذه التظاهرة الدولية في تونس للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، نظرا إلى أن تونس
ومن المقرر أن يتناول المنتدى موضوعات وقضايا مختلفة على غرار نزاهة الانتخابات وتآكل القيم الديمقراطية والذكاء الاصطناعي والهويات على الإنترنت وتقنية التعرف على الوجوه، إلى جانب مسائل تتعلق بالثقة في البيانات والحماية ومراقبة المستخدم محليا وإقليميا وعالميا، والأخبار الزائفة ومستقبل الصحافة، ومنع التمييز وتعزيز الحيادية في مجال الإنترنت.
جدير بالذكر أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي "رايتس كون" أنشأ سنة 2009، ويضم أصحاب مؤسسات وحقوقيين ومشتغلين في المجال القانوني وسياسيين ومختصين في المجال الرقمي.
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