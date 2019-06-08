قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم السبت، إن حكومة بلاده حريصة على تطبيق اتفاق "ستوكهولم" بشأن مدينة الحديدة، مشددا على أن التجزئة في تنفيذ القرارات لا يخلق سلاما دائما وإنما يؤسس لجولات صراع قادمة وإطالة فترة النزاع والحرب في البلاد.
وجدد بادي، في مداخلة مع قناة "الحرة" الإخبارية، موقف حكومته الواضح بأن من يريد تحقيق سلام
وتابع قائلا نحن "على تواصل دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة وننتظر ما
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الجمعة أن مساعدة أمينها العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو ستتوجه إلى الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لبحث الوضع في اليمن، في زيارة تأتي بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن جريفيث.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية: التجزئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن تطيل فترة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.