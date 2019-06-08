إقالة رئيس الاستخبارات في سريلانكا على خلفية اعتداءات عيد الفصح

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية سيسيرا منديس، وأبلغ حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية، على ما أفاد مسؤولون، اليوم السبت.

ودعا الرئيس إلى اجتماع طارئ، أمس الجمعة، لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة التحقيق في الاعتداءات التي وقعت في 21 إبريل، وأسفرت عن 258 قتيلاً من بينهم نحو 45 أجنبياً وحوالى 500 جريح.

وأقال الرئيس السريلانكي سيسيرا منديس رئيس جهاز الاستخبارات، الذي قال الأسبوع الفائت إن الهجمات الدامية كان يمكن تجنبها.

وأخذ منديس على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن مسلحين إرهابيين .

وقال مصدر وزاري، إن الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات، بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة. وتابع المصدر طالباً عدم كشف اسمه، أن الاجتماع "انتهى بدون نتيجة واضحة"، مضيفاً أن "الحكومة أيضاً لم تتوافق على تعليق اللجنة".

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كذلك ألمح وزير الدفاع وقائد الشرطة، إلى أن الرئيس الذي يتولى أيضاً مهام وزير الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الواردة في ما يتعلق باعتداءات عيد الفصح.

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وفرضت السلطات حال الطوارئ منذ اعتداءات عيد الفصح، وتم نشر قوات الجيش والشرطة لاعتقال المشتبه بضلوعهم في الهجمات الدامية.

وفي أعقاب الاعتداءات غير المسبوقة، أقال الرئيس قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا ومستشاره الدفاعي هيماسيري فيرنداندو.

وتعرضت سريلانكا لسيل من الانتقادات لعجزها عن منع وقوع هذه الاعتداءات، في حين تلقت مسبقاً معلومات استخباراتية محددة في هذا الخصوص.