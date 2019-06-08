الكويت: القضاء على الجريمة المنظمة يتطلب تعاون جميع الدول والمنظمات

أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن القضاء على الجريمة المنظمة إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول قائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة قوله - خلال كلمة بلاده التي ألقاها مساء أمس في جلسة مجلس الأمن حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي كتهديد للاستقرار الدولي» - "إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل أحد أهم الأخطار التي تهدد الاستقرار الدولي نظراً لقيام المنظمات الإجرامية بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

اقرأ أيضاً..الكويت تدعو مجدداً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بشأن اليمن

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لتقويض سلطة ومؤسسات الدول المتضررة واضعاف سيادة القانون وجهات إنفاذه وتقويض أمن واستقرار الدول وعرقلة عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

Advertisements

وأوضح أن ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ترتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فعلى الرغم من اختلافهما في الأساليب والأهداف إلا أنهما يشتركان في تهديد السلم والأمن الدوليين ويشكلان تحديين كبيرين للدول المتضررة ما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في تلك المناطق المتضررة.

ونوه العتيبي، إلى أن التصدي لمشكلة الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة يتطلب تضافر الجهود على المستويين الدولي والإقليمي لمكافحتها من خلال مكافحة الفساد وغسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة ووضع استراتيجيات وطنية ذات بعدين إقليمي ودولي.

وأكد أهمية تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام ،2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال إن الأمم المتحدة تدعم من خلال المنظمات والوكالات التابعة لها الدول الأعضاء في جهودها لبناء القدرات وتعزيز التدابير الوقائية في مكافحة الجريمة المنظمة في مجالات عديدة، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل كذلك على تعزيز دور مؤسسات الدولة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب والجريمة ومعالجة مسألة نشوب النزاعات وحلها إضافة إلى تمكين المرأة ومشاركتها في مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون الدولي.