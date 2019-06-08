فضيحة جنسية تضرب الجيش الإسرائيلي

صدى البلد نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت تفاصيل الفضيحة الجنسية التي ضربت الجيش الإسرائيلي بسبب السلوك غير السوى لـ أكبر ضباطه وهو العميد أوفيك بوخريس. وأثارت الفضيحة الأخلاقية ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي وأوقفت قيادة الجيش العميد بوخريس، عن العمل، بعد تحرشه الجنسي بالمجندات اللاتي يخدمن تحت قيادته. وقالت "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي فور علمه بواقعة اعتداء ضابط بارز على إحدى المجندات والتحرش الجنسي بها وإقامة علاقات محرمة معها، قام بفتح تحقيق عاجل، وإدانة الضابط برتبة مقدم، ووقفه عن العمل لفترة...

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