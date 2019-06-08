طيران التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع بمحافظات صنعاء وصعدة والضالع

أفاد مصدر عسكري ينمي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف نفذ غارتين على مواقع في جبل جربان بمنطقة عَمِد في مديرية سنحان بمحافظات ​صنعاء​"، مشيرًا إلى أنه "استهدف بغارة أخرى منزلاً قيد البناء في قرية رُهْم بذات المديرية، ملحقًا أضرارًا مادية به، فيما شن غارتين على مواقع في مديرية باقم شمال صعدة، وغارة على قرية بتار التابعة لمديرية الحشاء غرب الضالع".

يذكر أنه تتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "​أنصار الله​" وقوى متحالفة معها من جهة وبين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده ​السعودية​ من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب ​الأمم المتحدة​، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.