الجيش اليمني يستعيد مزارع النسيم ومجموعة قرى شمال غربي حجة

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مناطق عدة بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، بعد معارك مع جماعة "أنصار الله".
وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من المنطقة الخامسة في الجيش أطلقت عملية عسكرية بدعم من طيران التحالف على مواقع لـ"أنصار الله" في مديرية حرض شمال غربي حجة، تمكنت خلالها من استعادة مزارع النسيم الاستراتيجية وعدد من القرى غرب مدينة حرض.
يذكر أن مزارع النسيم هي مجموعة مزارع تبعد 20 كيلومترا غرب حرض و10 كيلومترات شمال شرقي مديرية ميدي.
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