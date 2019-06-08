الخارجية الليبية: الجمود يسيطر على الموقف الدولي تجاه أزمة طرابلس

أكّد الناطق باسم ​الخارجية الليبية​ في حكومة الوفاق محمد القبلاوي أن "نائب رئيس المجلس الرئاسي ​أحمد معيتيق​ يواصل لقاءاته مع عدة جهات وقيادات في ​الولايات المتحدة​ الأميركية، حول الوضع في ​طرابلس​، ونتائج الزيارة ستعلن عقب انتهائها".

وأوضح القبلاوي أن "الموقف الدولي تجاه ​ليبيا​ يتسم بالجمود حتى الآن، ومجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ أية مواقف حتى الآن تجاه ما يجري في ليبيا"، مشيرًا إلى أن "جمود المواقف حتى الآن يؤثر على المدنيين في العاصمة طرابلس، والولايات المتحدة يمكن أن تساهم في تغيير الجمود الدولي إذا ما تدخلت بشكل فاعل".

يذكر أن النائب أحمد معيتيق نشر في 6 حزيران، على صفحته الرسمية صورًا خلال زيارته لواشنطن.

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وبحسب البيان التقى معيتيق بعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي، الذين أكدوا دعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ لحكومة الوفاق الوطني. وشددوا على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، أن مدرج المطار قد استهدف بغارة جوية بطائرة حربية يوم 6 حزيران.

وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات العنيفة، التي تشهدها الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة تعود إلى أكثر من شهرين، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب ​منظمة الصحة العالمية​، فيما تقدر ​المنظمة الدولية للهجرة​ أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.