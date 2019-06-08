النائب علم الدين عاد مراد وتمنى منحه الجنسية اللبنانية

زار عضو كتلة "المستقبل" النائب عثمان علم الدين، الجريح صابر مراد في المستشفى الاسلامي الخاص في طرابلس، واطمأن إلى صحته، ونوه بـ"شهامته وعمله النبيل في التصدي للارهابي عبدالرحمن المبسوط وعرقلته في تماديه في عمله الاجرامي في طرابلس، وهذا دليل رجولة الجريح مراد وعنفوانه، وهو لم يبخل على وطنه الثاني لبنان بروحه ودمه، وهذا ليس بجديد على أشقائنا الفلسطينيين في الوطن".
وتمنى على السلطات اللبنانية المختصة "منح مراد الجنسية اللبنانية كعربون شكر وتقدير على ما قام به لحماية استقرار البلد وأمنه"، وتمنى له الشفاء العاجل.
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