ثلاثة جرحى بإشكال في مدينة الملاهي في ضهر العين

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "إشكالا وقع في مدينة الملاهي في بلدة ​ضهر العين​ بين صاحب الملاهي ويدعى ط.ح. وثلاثة شبان هم أ.س. وع.س. وف.س.، وتطور الى تضارب أصيب على أثره الشبان الثلاثة بجروح، كما أصيب ع.س. بطعنة سكين"، مشيرةً إلى أنه "حضر الى المكان عناصر من ​الصليب الاحمر​، وعملوا على نقل الجرحى الى ​المستشفيات​، وكانت قد حضرت ​القوى الامنية​ وعملت على تطويق الإشكال وفتح تحقيق".

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