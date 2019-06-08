الحريري بيوم شهداء القضاء: ننحني امام رسالة القضاء السامية لاحقاق الحق في مجتمعنا

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في يوم شهداء ​القضاء​، نتذكر كل الشهداء من اجل العدالة، وننحني امام رسالة القضاء السامية لاحقاق الحق في مجتمعنا، وارساء دولة القانون التي لا حرية ولا ديمقراطية من دونها".

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