أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة الصفير، المدعو ع.ح. لإقدامه على تعاطي وترويج ​المخدرات​، وضبطت بحوزته كمية متنوعة من المخدرات وأعتدة عسكرية وألغام. كذلك أوقفت دورية أخرى في محلة ​سد البوشرية​، المدعو ع.ج. يقود ​سيارة​ نوع داسيا دون أوراق قانونية، وبرفقته المدعو س.ص.، لإقدامهما على ترويج المخدرات، ومحاولة الفرار من أمام الدورية وصدم آلية عسكرية ومقاومة عناصر الدورية، وقد ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات ومبلغاً من المال. كما أوقفت المدعو ج. ن. يقود سيارة نوع نيسان لإقدامه على شراء المخدرات ومحاولته الفرار من أمام الدورية ومقاومة عناصرها. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 4 أشخاص بالصفير وسد البوشرية لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.