بو عاصي: دولتنا مصابة بإعاقة اخلاقية

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ إلى أن "دولتنا مصابة بإعاقة اخلاقية شديدة زبعد صرخات الألم المتكررة لمؤسسات الرعاية وإقفال بعضها، ها إن sesobel أحد رموز مؤسساتنا ​الانسان​ية، تطلق صرخة استغاثة وتدابير تقشفية تنذر بما هو أخطر، افرجوا فورا عن المستحقات الهزيلة لمؤسسات الرعاية التي طال انتظارها وهي مقرة بالقانون واشد على يد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ وعلى ايدي القيمين على هذه المؤسسات الشريفة لإنقاذ ما تبقى من كرامة للانسان في ​لبنان​".

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