الدفاع المدني: إخماد حريق شب في أعشاب في نبع الصفا

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بان "حريقا اندلع في أعشاب يابسة في نبع الصفا"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

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