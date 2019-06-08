فادي الحسن ينفي هبوط أي طائرة قادمة من اسرائيل في مطار بيروت الدولي

نفى رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، في حديث تلفزيوني، هبوط أي طائرة قادمة من ​إسرائيل​ في مطار بيروت الدولي.

وكانت بعض المعلومات قد تحدثت عن إقلاع طائرة اميركية عسكرية من تل ابيب وهبطت في مطار بيروت الدولي في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن الرحلة استمرت 14 دقيقة، حيث عادت الطائرة واقلعت عائدة إلى تل ابيب.