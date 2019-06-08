نفى رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في حديث تلفزيوني، هبوط أي طائرة قادمة من إسرائيل في مطار بيروت الدولي.
وكانت بعض المعلومات قد تحدثت عن إقلاع طائرة اميركية عسكرية من تل ابيب وهبطت في مطار بيروت الدولي في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن الرحلة استمرت 14 دقيقة، حيث عادت الطائرة واقلعت عائدة إلى تل ابيب.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الحسن ينفي هبوط أي طائرة قادمة من اسرائيل في مطار بيروت الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.