السفير الأميركي في القدس: إسرائيل تملك حق ضم جزء من أراضي الضفة الغربية

أكد ​السفير الأميركي​ لدى ​إسرائيل​ ديفيد فريدمان أن "إسرائيل تملك الحق في ضم جزء من أراضي ​الضفة الغربية​ والمحافظة عليها في ظل ظروف معينة".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قد اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤا أميركيًا مع خطط إسرائيل، على حد تعبيره.

يذكر أن تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية شكل محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط. ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة ترامب رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.