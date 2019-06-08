انطلاق مناورات الناتو (Baltops-2019) الأحد

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قالت روسيا إن ثلاثا من سفنها الحربية ستقوم بمهمة مراقبة مناورات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر البلطيق التي ستبدأ غدا الأحد 9 يونيو 2019 وتحمل اسم (Baltops-2019).

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مطلع قوله: "ستراقب مناورات الناتو على وجه الخصوص الطرادات الصاروخية "ستويكي" و"بويكي" وكذلك السفينة الصاروخية الصغيرة "ليفين". كما ستشارك وسائل الاستخبارات".

وستجرى مناورات الناتو في بحر البلطيق في الفترة من 9 إلى 21 يونيو، وسيتم إجراؤها تحت إدارة قيادة الأسطول التشغيلي الثاني للبحرية الأميركية من سفينة الأركان (يو إس إس ماونت ويتني) التي دخلت بحر البلطيق في نهاية مايو الماضي.

وسيشارك في التدريب الذي يتم بشكل منتظم منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، ما يصل إلى 44 سفينة وغواصة، بالإضافة إلى 40 طائرة مختلفة و12 ألف جندي من 18 دولة عضو في الناتو. وكانت سفن أسطول بحر البلطيق الروسية شاركت في التدريبات في أوائل الألفية الجديدة.

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يشار إلى أن سفينة الأركان الأميركي يو إس إس ماونت ويتني التي ستقود المناورات، سفينة قيادة من طراز بلو ريدج. يمكنها نقل واستقبال كميات كبيرة من البيانات المحمية إلى أي نقطة على الأرض من خلال قنوات الاتصال المختلفة.

وكانت السفينة دخلت الخدمة في يناير 1971. وهي مسلحة بعدة مدافع من عيار صغير ومدافع رشاشة، وتتألف مجموعة طيرانها من مروحية واحدة SH-60 Knight Hawk.

جانب من استعدادات الناتو للمناورات