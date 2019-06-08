صادم..عشريني يغتصب شقيقته وينجب طفلا منها ضواحي الجديدة

من المنتظر، أن يتم، صباح اليوم السبت، أمام الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، تقديم شاب من جماعة بولحمام إقليم سيدي بنور، يبلغ من العمر 21 سنة دخل في علاقة جنسية مع أخته القاصر، نتج عنها حمل وإنجاب مولودة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد عاشت جماعة بولحمام على واقعة فضيحة أخلاقية تمثلت في زنا المحارم، حين قررت فتاة قاصر التقدم بشكاية لدى عناصر الدرك الملكي قبل 3 أيام، بشأن تعرضها للإغتصاب من طرف شقيقها، ما أفضى إلى إنجابها مولودة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشاب العشريني كان في علاقة جنسية لمدة سنة كاملة مع أخته القاصر، ما أفضى إلى حملها وإنجابها قبل 3 أشهر من الآن، طفل بأحد المستشفيات بالدار البيضاء.

هذا ومن المرتقب بعد انتهاء التحقيق التمهيدي، متابعة المتهم من طرف النيابة العامة، بتهمة اغتصاب قاصر نتج عنه حمل، في إطار زنى المحارم.