رضوان جيد وصبري يديران قمتي الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية

أناطت اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهمة قيادة قمة الكوكب المراكشي والوداد البيضاوي، عن الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، للحكم رضوان جيد، بينما سيدير كريم صبري، لقاء الجيش الملكي والمغرب التطواني، وهما المباراتين اللتين يهمان المنافسة على تحقيف البقاء هذا الموسم في قسم الكبار.

أما بخصوص المنافسة على المركز الثالث، بين أولمبيك آسفي وحسنية أكادير، فقد كلفت الجامعة الحكم لمسلك عبد العزيز لإدارة مباراة يوسفية برشيد وأولمبيك آسفي، بينما سيدير الفارق حمزة، لقاء حسنية أكادير وشباب الريف الحسيمي.

إليكم تعيينات حكام الدورة الأخيرة: