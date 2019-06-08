فيديو طريف.. إيكو: حصلت على إجازة في “القانون” – فيديو

لا تخلو منشورات الفنان الكوميدي، عبد الرحمن أوعابد، المشهور بلقب “إيكو” من الحس الفكاهي، وكان آخرها مقطع فيديو يقول فيه إنه حصل على إجازة في القانون.
ويوهم إيكو متابعيه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، عبر مقطع الفيديو أنه نال إجازة في القانون، وذلك بظهوره ببذلة التخرج، قبل أن يظهر، وهو يعزف على آلة القانون، ليتضح أن الأمر لا يتعلق بشهادة دراسية.
وأبرز إيكو، مهاراته في العزف على آلة القانون، وهو الذي يتقن كذلك العزف على آلة الطبلة.
المسار الذي عاشه إيكو قبل احتراف الكوميديا، ساعده على اتقان العزف على آلات إذ اشتغل في الأعراس، وكان يغني كذلك.
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